Dans le secret des menus et cuisines de l'Elysée. Une épopée racontée par le chef actuel du palais. " Le plaisir de la table est la sensation réfléchie, qui naît des diverses circonstances de faits, de lieux, de choses et de personnes qui accompagnent le repas " disait Jean-Anthelme Brillat-Savarin, considéré comme l'inventeur du discours gastronomique. A la table des présidents célèbre les plaisirs liés au repas, tant il est vrai que la gastronomie participe pleinement aux relations des présidents avec leurs invités. Ce bel ouvrage nous invite à un festin d'histoires et de mots et chaque menu, contextualisé, modernisé, nous donne le désir d'aller plus avant dans la découverte de ce que sont les réceptions au palais présidentiel. Guillaume Gomez raconte cette épopée avec sensibilité et suggère, pour chaque menu, sa propre interprétation d'un plat par des recettes plus personnelles. Comprendre ce qu'a souhaité proposé le chef le jour de la réception, apprivoiser le menu, s'imaginer à son tour en cuisine, et puis... réinventer. Guillaume Gomez se dévoile et l'acte devient création, sans ruse, ni artifice, mais avec plaisir et gourmandise. Il propose ainsi dans ce livre une cinquantaine de nouvelles recettes concoctées et commentées par ses soins.