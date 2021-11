Cuisine pour les enfants. Leçons en pas à pas

Après le succès de l'ouvrage Cuisine, leçons en pas à pas, paru en 2017 aux Editions du Chêne et devenu l'un des livres de référence dans le domaine, Guillaume Gomez, un des Meilleurs Ouvriers de France, décide cette fois de mettre son savoir-faire et son expérience au service des plus petits. Chaque recette proposée, détaillée sur le principe des pas à pas en dessins, rend accessible aux enfants des classiques de la cuisine française, de manière créative et ludique. Du hachis parmentier aux lasagnes, en passant par les brochettes tomates-mozzarella, le " Bayaldi " comme dans le film d'animation Ratatouille ou la mousse aux fraises, ils découvriront tous les gestes et tours de main pour réussir à coup sûr leurs plats préférés, et prendront goût aux saveurs extraordinaires du fait maison. Ils découvriront aussi le plaisir de cuisiner avec des produits sains et découvriront les secrets du bien-manger. Illustré de dessins pleins d'humour, cet ouvrage saura séduire les petits comme les plus grands, et contribuera, qui sait, à faire naître des vocations et créer de futurs chefs en puissance !