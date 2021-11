Cuisine. Leçons en pas à pas

Découvrez LE livre de référence de la cuisine française, réalisé par Guillaume Gomez, MOF Cuisine et Chef des cuisines du palais de l'Elysée. Guillaume Gomez s'attache pour chaque recette, détaillée en pas à pas accessibles à tous, à transmettre son savoir-faire, ses conseils avisés, ses trucs et astuces, pour maîtriser parfaitement toutes les techniques et réaliser des plats gégéreux et savoureux aux noms d'antan : velouté Dubarry, coulibiac de saumon, pot-au-feu "grand classique", blanquette de veau à l'ancienne, chou farci, pommes moulées Elysée ou soufflé meringué à l'orange. Passion, transmission et créativité sont les maîtres-mots de cet ouvrage attrayant et actuel, qui permettra à chaque cuisinier, amateur ou professionnel, de découvrir LA technique "qui fonctionne", pour cuisiner comme un chef.