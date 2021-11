Nu avec Picasso

Dans une déambulation hallucinée dans les couloirs du Musée Picasso, Enki Bilal nous fait toucher du doigt l'oeuvre du peintre espagnol lors d'une nuit aussi envoûtante qu'étonnante. Il y croise le grand maître lui-même, ses muses, ses modèles et Goya, son idole. Né à Belgrade, en ex-Yougoslavie, Enki Bilal est l'auteur notamment de nombreux albums de bande dessinée et de livres mêlant l'écrit et l'illustration, traduits à travers le monde.