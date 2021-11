Alma Tome 4

Ray est enfin parvenu jusqu'au coeur de l'Alma. Il y découvre l'âme des Gijins ainsi que son "créateur". A la surface, ignorant tout de ce qui se passe au niveau cinq, les humains et les Gijins obéissent à l'ordre de Ray et cherchent le corps de Trice. Cette guerre sans fin aura-t-elle un vainqueur ? Ray retrouvera-t-il enfin Trice ? En bonus, un chapitre spécial sur l'origine des "libérateurs", ces Gijins qui les premiers se sont révoltés contre l'humanité pour sauver les leurs. L'auteur Shinji Mito a remporté en 2015, le prix du jeune talent Quatre saisons du magazine Afternoon (publié aux éditions Kodansha) pour son one shot Allegro. Après une histoire courte en 2016, il imagine les deux tomes de Dareka no sekai puis se consacre à Alma prépublié dans le Weekly Young Jump entre 2019 et 2020. Dans cette oeuvre d'anticipation où humains et machines s'affrontent sans merci, Shinji Mito fait cohabiter cet univers SF post apocalyptique avec le monde intérieur très poétique, et teinté d'humour, du héros. A souligner : les dessins incroyables du mangaka.