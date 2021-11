Journal d'un dégonflé Tome 16 : Un coup de génie

Greg et le sport, ça fait deux ! Alors après une journée d'olympiades désastreuses au collège, il envisage de mettre fin officiellement à sa carrière sportive. Pourtant, comme sa mère insiste, il accepte à contrecoeur de donner une dernière chance au basket. Et à sa grande surprise, Greg est pris... dans la pire équipe de la ville ? ! Greg et ses copains ont peu de chances de remporter le moindre match. Mais dans le sport, tout peut arriver. La balle est dans le camp de Greg. Saura-t-il s'en saisir et réaliser le coup parfait ?