Bakemonogatari T12 Edition limitée

Bien qu'il ait remporté son duel contre Episode et récupéré le deuxième bras de Kiss-Shot, Koyomi garde de sa victoire un goût amer : à cause de lui, Tsubasa a frôlé la mort ! Une discussion s'impose avec son amie, d'autant plus que son prochain combat contre Guillotine Cutter se profile. En effet, Koyomi ne peut se permettre de baisser la garde : son adversaire a beau être humain, c'est bien parce qu'il l'est qu'il faut le craindre. Inclus dans cette édition limitée : une jaquerre réversible, un ex-libris et 20 cartes postales