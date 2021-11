Le cadavre du Palais-Royal. Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet

La Bastille a été prise. La nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis XVI n'est pas encore scellé. Qui sont ses alliés ? Qui sont ses ennemis ? Le commissaire Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne pour une nouvelle fois porter secours au roi et à la reine. Mais où est sa fidélité ? A un régime qui lui a donné sa chance mais dont il connaît toutes les faiblesses ? A un avenir dont son expérience lui a, à de nombreuses reprises, révélé que le temps du changement était arrivé ? Un cadavre proche des intrigues et des folies du Palais-Royal vont lui faire comprendre les nouvelles règles du jeu. Le duc d'Orléans ou le comte de Provence, par leurs complots et leurs ambitions, ne risquent-ils pas de précipiter la fin de la royauté ?