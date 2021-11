Seuls Tome 13 : Les âmes tigrées

Dodji accepte de passer l'épreuve du Maître Fou. Il arrive à lui voler la clé qui crée des portails à volonté. Il délivre Melchior, son voisin de cellule, qui lui révèle que lui et ses amis de Fortville sont des " âmes tigrées ", des enfants qui refusent de choisir entre les familles du Bien et du Mal et qui pourraient servir de médiateurs entre les deux clans. Dodji n'a qu'une hâte : réunir ses amis dont il a été séparé trop longtemps. Ainsi, ils seront ensemble pour affronter la terrifiante " Guerre des Limbes " qui s'annonce !