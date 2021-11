L'Atelier des Sorciers Tome 9

Emportant chacune un objet magique de sa confection, Coco et ses amies partent pour l'île-cité d'Esrest, afin de participer à la Fête de la Nuit d'argent. Au milieu des stands et de la foule de visiteurs, la ville est plus animée que jamais. Il y flotte une atmosphère festive ! Mais parmi les convives se cachent aussi des invités indésirables. Sorciers, milice, nobles, sages... Beaucoup de forces se croisent et les contours de ce monde se dessinent peu à peu. Entre lumière et ténèbres, le rideau se lève enfin sur le grand festival des sorciers.