Kaguya-sama: Love is War T06

Miyuki Shirogane, le président, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, se sont rencontrés au BDE de l'académie Shûchiin, un lycée fréquenté par l'élite. Le quotidien de ces deux petits génies est parsemé de multiples stratagèmes pour séduire l'autre et l'obliger à avouer ses sentiments ! Kaguya parviendra-t-elle à fêter l'anniversaire de Shirogane ? ! Pour parvenir à ses fins, il lui faudra demander conseil à Hayasaka, sa domestique, interroger Kei, la petite soeur de Shirogane, mais aussi faire le procès de ses propres intentions... et laisser son coeur de jeune fille amoureuse exploser ! Sur fond de fête de la Lune, de jeu de société et d'autres activités diverses, la guerre psychologico-romantique bat son plein ! Mais serait-ce, malgré tout, la fin de l'histoire ? !