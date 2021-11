L'Atelier des Sorciers Tome 9 . Edition collector

Le calendrier des sorciers 2022 Un calendrier scintillant qui enchantera votre année ! Des illustrations inédites de Kamome ShirahamaA chaque mois sa teinte de dorure différente et magique ! Toutes les dates d'anniversaires de Coco et ses amis indiquées par une ! Une fois le mois achevé, chaque page se détache et devient un ex-libris étincelant !