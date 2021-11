Spy X Family Tome 6 . Edition collector

Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d'espionnage pétillante ! Twilight doit impérativement récupérer un document menaçant le fragile équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Pour cette mission, il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui. Tout va se jouer lors d'un tournoi de tennis clandestin, dont l'issue pourrait bien remettre en cause la position de Yor au sein de la famille Forger. En effet, Noctuna s'est juré de prendre la place de fausse épouse de Twilight dans le cadre de l'opération " Strix ". Consciente du danger qui la guette, Yor n'en éprouve pas moins des doutes sur son aptitude à jouer le rôle de Mme Forger. Dans le même temps, Twilight désespère de se rapprocher de sa cible, le dangereux et plus que jamais inatteignable Donovan Desmond... Une version inédite comprenant une jaquette supplémentaire exclusive et une plaque métal collector !