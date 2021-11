Le dieu désert

La Basse-Egypte demeure aux mains des envahisseurs hyksos. Pour les chasser, le pharaon Tamose mène une longue guerre qui, malgré la victoire de Thèbes, n'a pas conduit à l'élimination de Gorrab, l'usurpateur. Faute de pouvoir remporter une bataille décisive, Tamose fait appel à son conseiller et ami, l'eunuque Taita, qui, en fin stratège, a déjà élaboré un plan : il faut prendre les Hyksos en tenailles en concluant une alliance avec les deux autres grandes puissances de l'époque, la Crète et Babylone. Au monarque crétois seront offertes les deux sœurs de Pharaon, Tehuti et Bekatha ; au roi de Babylone, des lingots d'argent – que Taita se propose de dérober aux Crétois, ses futurs alliés, en déguisant ses troupes en Hyksos. Du désert d'Arabie à la majestueuse Babylone, des terres occupées par les Hyksos à la sombre Crète, Taita et les princesses devront affronter mille dangers pour sauver leur royaume…