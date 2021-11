L'empire d'Egypte est menacé par les barbares hyksos. Sur le champ de bataille, le pharaon Tamose est mortellement blessé. Taita, son conseiller eunuque, se prépare à la dernière attaque. Grâce à l'arrivée opportune d'un vieil allié, voici l'armée égyptienne victorieuse. Mais à son retour à Louxor, celui qui pensait être accueilli en héros est capturé et accusé de haute trahison. Tamose est mort et une nouvelle ère commence, sombre, sanguinaire, depuis qu'est monté sur le trône Utteric Turo. Aidé par Ramsès, le plus jeune fils du défunt souverain, Taita parvient à s'évader et trouve refuge chez son ami le roi Hurotas de Lacédémone. A la tête d'une coalition, il tente de renverser le pharaon meurtrier. Taita est prêt à tout pour ramener la vertu au sommet de l'Egypte. Le maître incontesté de la saga historique revient avec une folle histoire d'amour, de guerre, de violence, de trahison et de loyauté aux accents shakespeariens qui nous entraîne autour du Nil, des temples étincelants de Louxor à la citadelle de Sparte.