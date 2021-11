A la fin du XVIIe siècle, entre Inde et Afrique, sur les marges les plus lointaines du monde connu, Jangiri, un pirate sanguinaire, inflige d'énormes pertes à l'opulente Compagnie anglaise des Indes orientales. Pour faire cesser l'hémorragie, celle-ci a recours aux services de Hal Courtney, anobli par Sa Majesté britannique. Accompagné par ses trois plus jeunes fils et par son fidèle Aboli, un géant noir, sir Henry accepte de quitter sa retraite pour préparer l'expédition la plus périlleuse de sa carrière, dont l'issue ne peut être que la gloire... ou la mort. Le commerce avec les Indes orientales, monopolisé par les puissantes compagnies anglaise et hollandaise, la traite des Noirs, la guerre de course contre la France constituent la toile de fond de cette fresque somptueuse où s'entremêlent la haine, l'amour et toutes les violences de la passion.