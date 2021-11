Pondichéry-Saïgon-Île de la Réunion

Le titre fait penser à un récit de voyage : c’est vrai, mais pas seulement !

La quatrième de couverture annonce un récit historique : c’est vrai, mais pas seulement …

On pourrait croire à un roman de guerre, d’espionnage : oui, mais pas seulement ! En effet, il est aussi question d’amour et de la force des femmes qui nous sauvent…

On pourrait croire à un drame psychologique, une aventure intérieure, c’est vrai…mais pas seulement …

Ce pourrait être un roman ethnique : c’est vrai, mais pas seulement …

Ou une quête mémorielle et initiatique personnelle

Oui, et aussi tant d’autres choses.

On y parle de mélange de cultures et de religions, de politique un peu, de gastronomie beaucoup et de mathématiques.

Pour faire fusionner tous ces ingrédients dans la plus parfaite alchimie, il fallait une plume trempée dans l’amour et la compassion et aussi toujours une pointe d’humour pour rendre avec élégance, le personnel universel. L’auteur y parvient avec brio à travers l’histoire de cette famille ballotée par la Grande Histoire.

C’est aussi une ode à l’Île de la Réunion, réunion harmonieuse de peuples avec leurs traditions et leurs cultures.

Embarquez et laissez-vous porter dans un voyage littéraire transocéanique !

***

L’auteur est né à Pondichéry dans une famille indienne établie au Vietnam qu’elle ne quittera qu’en 1968 après la grande offensive du Têt pour ensuite poser ses valises à la Réunion, terre de tolérance et de résilience.