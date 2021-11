« Demain, dès l’aube… » Tel est le début du poème le plus connu sans doute de la langue française, écrit par Victor Hugo en souvenir de sa fille aînée, Léopoldine, noyée dans la Seine à dix-neuf ans.

Demain, dès l’aube… est aussi le titre de mon roman historique, qui se passe à Guernesey en 1862-1863, où Victor Hugo vit en exil, comme de nombreux autres Français, proscrits pour avoir protesté contre le coup d’état de Napoléon III.

La présence de ces proscrits chamboule un peu la vie de cette petite île tranquille, et surtout celle de mon héroïne, Nell, dix-sept ans, fille d’un modeste cultivateur local, et qui rêve vaguement d’une vie plus exaltante. Le vice-consul de France, acharné à découvrir et punir le moindre signe d’insurrection parmi les proscrits, a pris à sa solde un « centenier » - sorte de policier - de Guernesey. Celui-ci fait chanter Nell et la fait engager comme servante dans la famille Hugo pour mieux espionner les conversations de leurs nombreux visiteurs. Mais Nell, subjuguée par les enfants du poète, François-Victor et surtout Adèle, se voit progressivement impliquée dans plusieurs complots secrets, politiques comme personnels.

Les proscrits ne sont pas tous d’accord entre eux. Julien Hubert incite les proscrits à rejoindre la France en secret, pour y susciter la révolte contre Napoléon III. Mais presque tous ceux qui le font sont aussitôt arrêtés. Julien est-il un vrai révolutionnaire, ou un agent provocateur de l’empereur ? Quand l’ami de François-Victor, Charles Heurtebise, décide lui aussi de rejoindre la France, Nell, avec l’aide de son ami d’enfance Émile, réussit à lui faire traverser la Manche par un contrebandier. Quel sera son sort à l’arrivée ? Et quand le centenier comprend que Nell a changé de bord, exécutera-t-il sa menace de faire la faire expulser ainsi que son père de leur métairie ?

L’exil de Victor Hugo est de plus en plus pesant pour sa famille, et surtout pour Adèle, pianiste de talent et compositrice, mais qui ne parvient pas à faire éditer sa musique. Nell devient progressivement sa confidente. Elle porte en secret ses nombreuses lettres au lieutenant anglais dont elle est éprise, puis cache sa musique jusqu’à son départ prochain pour la France, l’aidant ainsi à s’enfuir secrètement jusqu’au Canada, où le régiment de son lieutenant vient d’être transféré.

Le père de Nell veut l’obliger à épouser Émile. Nell l’aime bien, mais n’a aucun goût pour la vie de fermière. Elle rêve d’aller en France, s’instruire et rejoindre sa tante, institutrice à Granville. Le contact avec les proscrits, la littérature et surtout l’indépendance d’esprit de la famille Hugo lui donnera-t-il le courage de tenir tête à son père et de choisir librement son destin ?

***

Michèle Simonsen a grandi en France mais vit désormais au Danemark. Elle a enseigné l’ethnologie européenne à l’université de Copenhague. Elle a publié livres et articles sur la littérature orale (contes, légendes, chansons de tradition, etc.), les fêtes traditionnelles et les rituels populaires. Elle est aussi auteure et a publié entre autres ouvrages deux romans historiques, L’Évasion de Gaétan le Bagnard (Éditions Oskar, 2010) et Le Cimetière des Parpaillots (Éditions du Net, 2017).