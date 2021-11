Un thriller dont le personnage principal est un tableau Une intrigue policière entre les Etats-Unis et l'Irlande " Elle est belle ", écrit l'historienne de l'art américaine Patricia Dolan au début de son journal. La femme dont il est question ici est le sujet d'un tableau de Vermeer - intitulé Jeune femme au luth - qui a été volé à la collection royale britannique par un groupe de l'IRA. Mais pourquoi la narratrice se retrouve-t-elle ainsi dans un cottage irlandais, gardienne de la précieuse peinture subtilisée ? Comment a-t-elle été entraînée à son insu dans ce complot politique par son cousin irlandais ? Quel rôle celui-ci va-t-il prendre dans la vie de cette Américaine, entièrement repliée jusqu'alors sur la mort de sa fille et ses travaux sur l'art ? Katharine Weber entremêle dans ce thriller, dont le personnage principal est un tableau, l'histoire mouvementée de l'Irlande et le rapport complexe des Américains d'origine irlandaise avec leur pays de souche à sa fascination pour le génie de la peinture hollandaise du xviie siècle et particulièrement pour celui de Vermeer.