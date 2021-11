Quatre places pour l'Alsace

En ce 23 décembre, Grégoire se rend place Saint Michel à Paris où, via une application de covoiturage, il a donné rendez-vous à quatre personnes pour les conduire en Alsace. Entre retard, embouteillages et mauvais temps, le voyage est animé. Dans la soirée, la voiture peine à avancer sur les routes enneigées de la campagne alsacienne. Le GPS est tombé en panne et les tensions se multiplient entre les différents passagers à cran. Finalement, les Parisiens sont contraints de s’arrêter au milieu de nulle part pour demander l’hospitalité chez un parfait inconnu plutôt taciturne. La neige tombe toute la nuit et une cohabitation improbable s’installe entre Grégoire, un Parisien égocentrique, Pénélope une sexagénaire généreuse, Théophile, un jeune et jovial trisomique, Zita, la trentaine bien sonnée qui est accompagnée de son neveu de quatre ans et Clovis, l’Alsacien blessé au cœur. Après une journée riche en rebondissements, la veillée de Noël approche…

« Un très beau livre avec l'intention qu'il offre au lecteur d'un véritable "conte de Noël" qui nous entraîne dans une histoire rocambolesque par la rencontre inédite de six personnes qui vont se retrouver ensemble dans des circonstances d'urgence extrêmes. » explique le blog Lectovore. « C’est un livre que tu n’as pas envie de lâcher. L’histoire est bien construite, les personnages sont attachants. » rapporte Corinne F. « C’est le roman feel good qu’on lit sous la couette ou au coin du feu en hiver avec un vin chaud ! Avec un petit air d’Alsace à Noël, par toutes petites touches. Vous savez, ces livres qu’on lit tout seul car bienveillant, positif, paisible, même si des situations pas toujours très réalistes. On finit, dans la neige à Noël, le sourire aux lèvres en ayant suivi l’évolution des personnages » mentionne Nathalie J.

Née en 1977 sur les bords de la Loire, Blandine Brisset est professeur des écoles auprès d’enfants malades et handicapés en région parisienne. Aimant les voyages, passionnée de littérature, elle s’est lancée dans l’écriture en 2017. Deux romans historiques ont été publiés aux Editions du Triomphe, La Babouchka du 6ème étage en 2018 et Le Maître du Phare en 2019.