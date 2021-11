Le livre du sommeil

Zzzzzzzzz... Que se passe-t-il dans la tête des dormeurs pendant qu'ils rêvent ? Van Vekt, un insecte minuscule, a sommeil. Son bâillement – contagieux comme le sont les bâillements – enclenche une réaction en chaîne, donnant à tous ses voisins envie de dormir, eux aussi ! Cette ode charmante à l'heure du coucher emmènera tout le monde vers le pays des songes... Zzzzzzzzz... Theodor Geisel, alias Dr. Seuss, (1904-1991) est né à Springfield dans le Massachussetts. Après avoir décollé à New York dans la publicité, il révolutionne le livre pour enfants grâce à la force de son imagination, à ses vers rimés et rythmés, et à son vocabulaire adapté à chaque tranche d'âge. Cet univers visuel extravagant, débordant de personnages et d'animaux insolites amusants, a été plébiscité au cinéma et dans le domaine de l'animation, et ces livres se sont vendus plus de 600 millions dans le monde dans 36 langues, dont le chinois et le latin.