Un nouvel album sans texte composé à quatre mains par un duo remarqué pour Avant, après et Dedans, dehors. Une perle est découverte par un enfant au fond de l'océan. Il fabrique pour son amoureuse une petite bague de fortune. La nuit, une pie vole la perle qui se retrouve dans un nid où un chat la dérobe. C'est le début d'un long voyage qui entraîne la perle à travers le monde et le temps. On la retrouve, tour à tour, dans l'atelier d'un joaillier, sur la couronne d'une reine, au coeur d'une exposition, dans le sac d'un voleur, dans les égouts, la hutte d'un castor... et enfin, entre les mains d'un vieil homme qui n'est autre que le garçon qui l'a trouvée des années plus tôt. L'homme la replace alors sur la petite bague bricolée qu'il offre à nouveau à celle restée toutes ces années son amoureuse. Cette boucle narrative à l'échelle d'une vie nous fait traverser un monde en mutation que les images nous montrent parfois bouleversé et hostile pour nous ramener à la fin au refuge paisible de l'amour.