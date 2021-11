Le journal de Gurty Tome 10 : Vacances en Angleterre

Oh, my dog ! A` l'occasion de son 10e Journal, Gurty change de de ? cor : au lieu de sa che`re Provence, elle part en Angleterre pour une aventure exceptionnelle ! Tout de ? bute dans un manoir écossais habite ? par une de ? licieuse mamie, un papi grognon et un chat (soi-disant) fanto^me... S'ensuivent une cascade d'aventures et de rencontres : mouettes en folie, vaches chevelues, phoque dingo... Sans compter le coup de foudre de Gaspard pour une E ? cossaise ! Pour couronner le tout, Gurty finira ses vacances au Palais de Buckingham a` Londres, et sa rencontre avec la Reine changera le destin de l'Angleterre a` jamais !