Les Enquêtes de Lady Rose Tome 3 : Raison et châtiments

Malgré sa beauté, Lady Rose Summer a fait fuir tous ses prétendants avec ses idées radicales. Pour lui éviter d'être envoyée aux Indes avec les autres débutantes qui ont raté leur saison mondaine, le capitaine Harry Cathcart a accepté de simuler des fiançailles. Et tout cela à l'insu des parents de Rose, qui ne sont guère ravis que leur fille unique épouse un détective privé. Harry vient néanmoins d'une bonne famille et devrait pouvoir la protéger. Hélas, même un mariage arrangé ne peut empêcher Rose de s'attirer des ennuis ! Au cours d'un bal interminable, elle se lie d'amitié avec Dolly Tremaine, une débutante. Rose est ravie de la prendre sous son aile mais sa protégée est bientôt retrouvée morte dans un parc. Le capitaine Harry est aussitôt chargé d'enquêter sur ce crime et d'empêcher sa "fiancée" d'être la prochaine victime...