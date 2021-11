The Rising of the Shield Hero - vol. 18

Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? Accompagnés de Kizuna, une héroïne sacrée du monde dans lequel ils ont été propulsés, Naofumi et Liscia sont toujours à la recherche de Raphtalia et Filo. Ils décident de se rendre dans un pays voisin sur les indications du shikigami Raph, qui les guide sur la trace de Raphtalia. Mais en chemin, ils entendent parler d'une nymphe ailée qui fait les beaux jours d'un théâtre forain... Quelle n'est pas leur surprise en reconnaissant sur la scène Filo, capturée et exploitée comme un vulgaire phénomène de foire !