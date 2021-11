Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques. Mémoires cellulaires, lecture méditative, visualisation

Alliez la puissance du conscient et de l'inconscient pour libérer profondément vos blocages énergétiques et cellulaires, avec des exercices et un soin énergétique en lecture méditative. Stéphanie Abellan, thérapeute, spécialisée dans la libération et le nettoyage cellulaire, propose un grand livre de pratiques pour libérer les blocages cellulaires. Car, au-delà du corps physique et psychique, notre santé repose aussi sur son aspect énergétique et sa mémoire cellulaire. Tout au long des 12 chapitres qui composent cet ouvrage, vous allez pouvoir aborder et libérer la plupart des blocages cellulaires que vous portez en vous et dont vous n'avez parfois même pas conscience. Avant de passer aux 12 soins en lecture méditative, il est important de comprendre comment fonctionne votre mémoire cellulaire, comment se créent les blocages et comment cela peut affecter votre vie sur bien des plans. 12 blocages sont ainsi traités : l'autosabotage ; les chakras ; la force ; l'abondance ; l'intuition ; l'amour de soi ; le rapport au corps ; l'amour, les relations ; les émotions ; les abus sexuels ; les relations toxiques ; le pardon. Dans chaque chapitre vous trouverez : Un texte explicatif vous permettant d'informer et de rassurer le mental et la partie consciente, afin qu'ils coopèrent durant le processus de libération. Un soin énergétique en lecture méditative écrit en canalisation et contenant les visualisations et les mots clefs choisis avec soin pour vous aider à libérer les mémoires bloquantes. Des exercices à mettre en place pour bâtir une nouvelle énergie. Lorsque vous alliez ainsi la puissance du conscient et de l'inconscient, vous accédez à des libérations puissantes et profondes, car votre être vibre à l'unisson l'énergie du changement.