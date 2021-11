Le guide de la répartie

Laurent Baffie a répertorié des centaines de phrases de la vie de tous les jours. Des phrases qui nous agressent, ou qui nous donneraient envie d'agresser l'autre si seulement on disposait d'un minimum de repartie. Pour chacune de ces phrases, il propose trois réponses qui vont de la plus soft à la plus hard et qui sont illustrées par la symbolique des feux tricolores. Feu vert : La réponse proposée est soft, voire souriante. Elle vous permettra de répondre avec un minimum d'esprit et ça devrait passer sans problème. Feu orange : Attention, la réplique est plus cinglante, souvenez-vous des longues altercations que vous avez eues avec les forces de l'ordre quand vous êtes passé à l'orange. Ce feu est dangereux, ça peut passer mais ça peut casser ! Feu rouge : DANGER Si vous choisissez la réponse rouge, sachez que vous pratiquerez à dessein la politique de la terre brûlée ! Toute marche arrière sera quasiment impossible, vous risquez donc de divorcer, de perdre des amis ou de vous battre avec des inconnus, mais vous aurez au fond de vous l'immense satisfaction d'avoir servi la bonne saillie au bon moment !