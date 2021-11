Les Carnets de l'Apothicaire Tome 6

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! Désormais entièrement au service de Jinshi à la cour extérieure, Mao Mao se retrouve à résoudre plusieurs enquêtes : qu'il s'agisse d'un empoisonnement, d'un incendie suspect ou d'un testament indéchiffrable, rien ne semble résister à l'apothicaire ! Seulement, un nouveau défi l'attend, et pas des moindres : la voilà amenée à transformer radicalement l'apparence du jeune homme à la beauté dévastatrice. En effet, Jinshi souhaite passer pour un homme du peuple... mais dans quel but ?