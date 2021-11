Gaston. Gaffes en réclame...Ou quand Lagaffe se lance dans la pub

Qui de mieux placé que Gaston, cet inventeur invétéré, pour s'essayer à la publicité ? Heureusement, lorsqu'il s'agit de défendre le journal Spirou, Fantasio est là pour veiller au grain. Car le gaffeur le plus inventif de la rédaction ne lésine pas sur les moyens. Mais au-delà de la rédac', c'est une panoplie de produits que Gaston présente avec le soutien malicieux de Franquin et Jidéhem ! Pour la première fois rassemblées dans un unique ouvrage, vous retrouverez dans ce hors-série des planches célèbres et d'autres moins connues voire inédites. Un travail de recollection agrémenté comme il se doit de plusieurs commentaires pour mieux comprendre le travail de réclame fourni par les auteurs à l'époque !