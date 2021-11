After Tome 5

La vie n'a jamais été simple pour Tessa et Hardin, chaque nouveau défi a renforcé leur amour. Mais la révélation du passé familial d'Hardin semble annihiler tous les efforts de Tessa pour l'aider à se reconstruire. Et quand deux tragédies touchent Tessa dans son coeur et dans son corps, Hardin semble incapable de la soutenir à son tour. Pourtant il est évident que les deux amants passionnés ne sont plus si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus la gentille jeune fille naïve, pas plus qu'Hardin n'est aussi cruel et égoïste qu'à leur rencontre. Mais cela va-t-il suffire à sauver leur amour ? Tessa devra-t-elle abandonner pour ne pas se sacrifier sur l'autel de leur amour ? Hardin devra-t-il s'accepter pour laisser Tessa vivre, seule ou avec lui ? "Sulfureux et addictif." Direct Matin. "Le nouveau phénomène éditorial." Le Figaro littéraire.