Eden - Perfect Edition Tome 4

Afin de se venger du cruel Pedro OCTAVIO, Elijah rencontre une importante figure de la mafia d'Amérique latine, la puissante et mystérieuse Automater. Cette entrevue est l'occasion pour le jeune homme d'en apprendre plus sur le passé de son adversaire, mais aussi d'effectuer une plongée en plein coeur du désespoir et du désoeuvrement, qui caractérisent la jeunesse condamnée à grandir dans les bidonvilles de Lima. Hiroki Endo propose avec Eden, un manga d'anticipation, inspiré du mouvement cyberpunk. Récit à suspense, plein de scènes d'action entraînantes, Eden est violent et cru mais offre aussi certains passages empreints de mélancolie qui ne laissent pas le lecteur insensible. Mélange des genres, ce manga évoque des récits de guerre, le terrorisme, une pandémie... des thèmes ancrés dans notre réalité.