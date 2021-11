Eden - Perfect Edition Tome 3

Suite à un violent affrontement contre le Propater ayant coûté la vie à Wycliffe et à Cachua, le petit groupe mené par Nazarbaïev Khan parvient enfin à rejoindre Tony Eyemore, le bras-droit du père d'Elijah Ballard. L'occasion de souffler un peu et de faire le point sur la situation... avant une nouvelle attaque ? Avec Eden, Hiroki Endo propose un manga d'anticipation inspiré du mouvement cyberpunk. Récit à suspense, plein de scènes d'action entraînantes, Eden est violent et cru mais offre aussi certains passages empreints de mélancolie qui ne laissent pas le lecteur insensible. Mélange des genres, ce manga évoque des récits de guerre, le terrorisme, une pandémie... des thèmes ancrés dans notre réalité.