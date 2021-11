Eden - Perfect Edition Tome 2

It's an Endless World ! Aux quatre coins de la planète, la société humaine tente de se relever suite à une crise sanitaire sans précédent, causée par un virus mortel. L'ordre mondial a volé en éclats et les superpuissances ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Profitant du vide géopolitique, plusieurs organisations internationales se sont engouffrées dans la brèche et se livrent une lutte sans merci pour la suprématie. Elijah Ballard est le fils du plus influent narcotrafiquant d'Amérique latine. Accompagné du robot de combat Cherubim, il tente d'échapper au tout-puissant Propater qui veut le capturer. Alors qu'il traverse le Pérou, il fait la rencontre de mercenaires avec lesquels il décide de s'allier.