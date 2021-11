La fameuse invasion des ours en Sicile. L'art de Lorenzo Mattotti

Dessinateur de génie, auteur reconnu de bandes dessinées et célèbre affichiste, Lorenzo Mattotti réalise avec La fameuse invasion des ours en Sicile son premier long métrage. Adaptée du classique de la littérature jeunesse écrit par Dino Buzzati, cette fable fascinante et actuelle est sublimée par l'univers graphique de l'artiste italien, tout en courbes et en couleurs. Foisonnant d'esquisses préparatoires, de magnifiques illustrations, de planches de story-board et d'interviews exclusives, ce somptueux ouvrage dévoile les coulisses de la création du film d'animation, entièrement fabriqué en France, entre Paris et Angoulême, par le studio Prima Linea Productions. De la conception des personnages à la construction des décors époustouflants, en passant par toutes les étapes techniques du travail d'animation, découvrez tout l'art de La fameuse invasion des ours en Sicile.