La romance tragique de William Shakespeare entre Roméo Montaigu et Juliette Capulet reste comme l'un des plus grands textes consacrés à l'amour. Roméo et Juliette ne se sont connus qu'une seule nuit. Une nuit sous la lune de Vérone, où les deux amants s'effleurent du regard, se touchent, s'enlacent, s'embrassent, rient ou jouent de leurs audaces, s'aiment et éveillent leur passion secrète. Ce sont ces instants fragiles et fugaces de l'amour qui naît que Lorenzo Mattotti a choisi de nous offrir de la pointe de son crayon. Un magnifique cadeau d'amour, tout simplement.