Un homme, un vrai

Si l'Amérique était un homme, elle aurait pour nom Charlie Croker. Parti de rien, ce colosse blanc aux allures de taureau a bâti, de ses mains, un immense empire immobilier. La ville d'Atlanta a assisté, béate, à son envol ; elle se réjouit aujourd'hui à l'idée de sa chute... Son dernier projet est un désastre et ses créanciers ont flairé l'odeur du sang. Acculé, Croker se voit proposer un marché qui décidera de son honneur ou de son salut. Sa voix est de celles qui comptent : à quelques semaines des élections municipales, son soutien public à Fareek Fanon, footballeur noir accusé d'avoir violé une jeune fille blanche, serait le bienvenu... Politiciens obsédés par le vote noir, nababs racistes, avocats marrons, banquiers rapaces et oubliés de la croissance l'encerclent. Un dilemme américain : rester un homme et tout perdre ou rejoindre la meute ?