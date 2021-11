" Ces poèmes ont été écrits sur les routes : dans les wagons, les chambres d'hôtel, au comptoir des buffets des gares, partout où le besoin, et l'envie, de revenir chez soi surgit. C'est un ensemble de longs trajets, de courtes nuits où désir et joie se mêlent jusqu'à se confondre. Noir volcan, c'est mon lieu : il n'y a pas un jour qui passe sans que s'impose en moi la pensée des géants endormis. J'ai écrit ces poèmes pour que chaque lecteur puisse trouver son noir volcan, et s'y sentir chez lui " Cécile Coulon.