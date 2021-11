Inspiré d'une histoire vraie, Carol est le récit d'une obsession. Dès le premier regard, Therese est subjuguée par Carol, une blonde fascinante en manteau de fourrure qui vient d'entrer telle une apparition dans le grand magasin où elle travaille. Débute alors une relation particulière entre ces deux femmes qu'en apparence tout oppose. Therese fréquente un garçon sans ambition ; Carol traverse un divorce difficile. Elles vont pourtant connaître une passion interdite agitée de chassés-croisés, bouleversante et contrariée. Ce roman, refusé à l'origine par son éditeur américain et paru pour la première fois en France sous le titre Les Eaux dérobées signé du pseudonyme de Claire Morgan, fut le deuxième qu'écrivit Patricia Highsmith, juste après L'Inconnu du Nord-Express. Sa réédition permet de redécouvrir l'un des romans les plus marquants du XXe siècle, injustement méconnu. Si le sujet ne fait aujourd'hui plus scandale, Carol conserve son odeur sulfureuse et figure parmi les ouvres cultes de la littérature lesbienne. Patricia Highsmith y dévoile avec force et sensibilité un amour qui revendique sa liberté dans l'Amérique des années 50.