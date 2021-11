Cultivé et ambitieux, mais sans le sou, Tom Ripley veut tout, l'argent, le succès, la belle vie. Lorsque Herbert Greenleaf, un richissime Américain, le charge de lui ramener son fils Dickie, parti vivre en Sicile, il conçoit un projet diabolique : se substituer au fils prodigue et vivre à sa place une existence dorée. Passer au meurtre n'est pas un problème pour lui, et un "malheureux accident" est si vite arrivé... Reconnu comme un des chefs-d'oeuvre de Patricia Highsmith, Le Talentueux M Ripley est l'acte de naissance d'un des plus extraordinaires personnages de roman policier, faussaire hors norme à l'intelligence redoutable, cynique et sans aucune morale, aussi séduisant que dangereux. Ce livre, qui a reçu le Grand Prix de littérature policière, a été porté à l'écran à deux reprises.