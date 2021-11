Les écrits intimes de Patricia Highsmith. Journaux et carnets (1941-1995)

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE SA NAISSANCE, UNE PLONGEE INEDITE ET FASCINANTE DANS L'INTIMITE D'UNE IMMENSE ROMANCIERE Malgré une oeuvre colossale, la romancière américaine Patricia Highsmith est toujours restée discrète sur sa personne. La découverte, après sa mort, de dix-huit journaux intimes et trente-huit carnets de notes cachés dans sa maison suisse est donc un événement sensationnel. Rédigés à la main de 1941 à 1995, en cinq langues pour les garder à l'abri des regards indiscrets, ces écrits personnels contiennent la vie intime, sauvage et poignante de l'autrice, ainsi que des poèmes, des listes de lieux où elle a voyagé et vécu, des romans en cours de rédaction et des personnes les plus importantes à ses yeux.