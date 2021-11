Les voyages d'Ibn Battûta

Entre 1325 et 1349, Ibn Battûta a parcouru 120 000 kilomètres et visité 43 pays. De son Tanger natal à la chinoise Quanzhou, de la perle du sud Tombouctou jusqu'au nord de la Volga, de l'Egypte à l'Espagne, des Indes aux Maldives, Ibn Battûta découvre la totalité du monde musulman, dans son humanité commune mais aussi dans ses différences coutumières. Rentré au Maroc, il raconte son périple au poète Ibn Juzayy qui le transforme en livre dont les centaines de pages resteront dans l'histoire de la littérature de voyage sous le titre de Rihla. Quelques siècles plus tard, l'écrivain tangerois Lotfi Akalay décide de débroussailler ce texte foisonnant pour en tirer une version moderne et rendre ainsi lisible au lecteur du troisième millénaire les aventures du " premier touriste du monde ". Dès lors, la rencontre avec Joël Alessandra, dessinateur et voyageur, donne à cette relecture toute la lumière qui accompagnait chacun des pas de l'illustre arpenteur du monde.