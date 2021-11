La fabrique politique du journal. Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876), un antimoderne au temps de Balzac

L'itinéraire de Pierre-Sébastien Laurentie, publiciste d'origine modeste qui connaît une ascension grâce aux réseaux de la Congrégation, éclaire un milieu bourgeois royaliste et catholique oeuvrant pour le renouveau de leur mouvement à travers la presse dans une France postrévolutionnaire. Antiromantique, Laurentie accède rapidement à une fonction de journaliste national et devient ultra proche de Lamennais. Plus enclin à la modernité après 1830, il est l'un des chefs de file du légitimisme légaliste. Après 1835, malgré les désillusions, ce journaliste se révèle le témoin de la complexité politique et littéraire de son temps.