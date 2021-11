Boule & Bill Tome 42 : Royal taquin

Oyez, Oyez, gentes dames et gentes damoiseaux ! Le seigneur Bill et ses fidèles sujets, Boule et Pouf, vous accueilleront dans leur château fort pour vivre des aventures extraordinaires. En vrai roi taquin, à la maison ou à l'occasion de visites de châteaux faites en famille, Bill fait le plein de farces et règne sur son petit monde, avec la gaité et la facétie qui le caractérisent.