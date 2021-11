Dad Tome 8 : Cocon familial

Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit cohabiter avec des filles aux caractères aussi trempés que Panda, Ondine, Bébérénice, Roxane et Mouf ! " Mouf " ? Ah, oui, on ne vous a pas dit : Mouf, c'est la chienne que Roxane a recueillie en secret, et qu'elle cache dans sa chambre, en attendant de savoir comment l'annoncer à son père... Ce n'est pas comme si Dad détestait les chiens, dont les poils le révulsent... Un souci de plus pour notre papa grognon mais tendre comme tout, qui revient avec toute sa petite famille pour de délicieuses tranches de vie qui nous ressemblent, menées par un Nob au meilleur de son dessin, de son humour et de sa sensibilité. Gags au poil assurés !