Comment sauver les animaux ?. Une économie de la condition animale

Alors même que le bien-être animal n'a jamais fait l'objet d'un si large consensus dans notre société, plus d'un milliard d'animaux terrestres sont tués chaque année en France pour satisfaire la demande en viande, oeufs et lait, tandis que des millions d'autres sont pêchés, chassés, exhibés dans des cirques ou des enclos. Pourquoi un tel écart entre notre souci des animaux et la manière dont nous les exploitons ? Comment faire advenir une société où l'exploitation animale serait l'exception et non plus la norme ? Romain Espinosa mobilise les plus récents travaux menés en économie comportementale comme autant d'outils indispensables pour comprendre notre réticence à changer d'habitudes et en même temps le malaise qui nous saisit lorsque nous songeons à ce qui se passe derrière les murs des abattoirs. Par là, il donne les moyens à chacun de contribuer, individuellement et collectivement, à sauver les animaux.