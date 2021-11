Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle). Les chats créent leur histoire

Utilisant des témoignages écrits entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XXIe siècle, nourri d'éthologie et de sciences humaines et sociales, ce livre prolonge avec une audace entraînante le sillon original que poursuit Eric Baratay de livre en livre. Pour chacun des chats domestiques dont les sources permettent de reconstituer l'existence, l'auteur porte attention à leurs perceptions du monde, leurs sensations et leurs émotions, leur sensibilité et leur caractère, à leur expressivité corporelle, à leurs interactions avec l'environnement, les autres animaux et les humains. Se révèle ainsi, à travers des portraits serrés, la construction dynamique de ce que l'on peut appeler des cultures. Nous voici loin du portrait éternel du chat, indépendant, imprévisible, mystérieux, devenu un lieu commun. L'éthologie devient, sous la plume alerte d'Eric Baratay, une ethnologie. Chat de rue et de ferme, chat de compagnie, chat compagnon ou " chatchien ", les chats montrent une grande plasticité de comportement. Ce livre établit qu'ils ont leurs cultures, changeantes, et donc leur histoire. Membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'université de Lyon, spécialiste de l'histoire des animaux, Eric Baratay a notamment publié Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes, (Seuil, "Points Histoire", 2011), Le Point de vue animal, une autre version de l'histoire (Seuil, 2012), Biographies animales, des vies retrouvées (Seuil, 2017).