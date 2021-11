Voici un livre pour jouer avec votre bébé: jouer à se faire coucou, à cache-cache, à se sourire. Ces regards joyeux échangés avec nos tout-petits, nos visages expressifs, font naître en eux le plaisir de communiquer et participent très largement au développement de leur cerveau. La transparence des pages nous donne envie de jouer avec les couleurs, les formes et la lumière. Nous nous faisons des coucous bleus et jaunes, des coucous à rayures, des coucous confetti... Le leporello permet de faire varier les interactions entre les pages : de nouvelles couleurs, de nouvelles formes et de nouveaux contrastes apparaissent. Prenez-le en main et tournez les pages comme celle d'un livre. Ou bien installez-le sur une petite table, ou au sol tout simplement, et c'est à vous de tourner tout autour. Il prend toutes sortes de formes, un zigzag, une cabane, un parcours... Ce livre a été réalisé lors de la résidence d'écrivain de Lucie Félix sur le territoire Grand Paris Seine et Oise en 2017-2018.