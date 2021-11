Inspiré d'une histoire vraie : l'origine de la Vie sur Terre, Hariki tisse un lien subtil entre les origines de nos cellules et la curiosité incontrôlable des enfants. Les unes naquirent à partir de transformations et d'intégrations de bactéries inconnues, les autres cherchent à découvrir tout ce qui les entoure et imposent aux adultes leur regard neuf. Mais les parents sont aussi ceux qui encouragent les enfants dans ces découvertes parfois effrayantes, à condition le soir... de faire dodo !