" L'après-midi, il se met en route sur la piste qu'on lui a indiquée, laissant rapidement derrière lui la petite ville. En moins d'une heure, il est dans un paysage de collines basses couvertes d'oliviers et de pierres grises d'où l'on aperçoit une plaine qui descend en pente douce vers la mer. Il est profondément heureux comme il lui arrive de l'être lorsqu'il marche et qu'il est seul." Damon est toujours ailleurs. Il aime partir sans but, changer de lieu, de pays. Dans une chambre inconnue raconte trois instants de sa vie, trois voyages. Il est d'abord " le suiveur " lorsqu'il rencontre Peiner, il se laisse entraîner en Grèce, dans une étrange randonnée. Quelques années plus tard, il est " l'amant " : au Zimbabwe, il s'éprend de Jérôme et noue avec lui une relation tissée de non-dits. Puis il joue " le protecteur " en accompagnant son amie Anna en Inde. Avec ce livre très singulier, Damon Galgut trace les lignes de force d'une vie - la sienne ? Les détails des lieux s'effacent peu à peu. Seules demeurent les sensations que fixe l'écriture. Loin des récits de voyageurs encombrés d'anecdotes, Galgut va droit à l'essentiel dans cette anatomie de l'errance où la littérature devient un exercice spirituel.