L'été arctique

En 1912, le SS Birmingham approche des côtes de l'Inde. A son bord, le jeune romancier anglais Edward Morgan Forster. Il ne le sait pas encore, mais ce séjour en terre étrangère va le révéler, aux autres ainsi qu'à lui-même : Forster tirera de ce voyage son chef-d'oeuvre La Route des Indes, qui l'imposera au sein des lettres britanniques, et sera également confronté à ses désirs homosexuels longtemps refoulés. Au fil de ses rencontres entre l'Angleterre feutrée et les Indes exotiques, la frustration de Forster côtoie la plus intense liberté, les instants inoubliables se vivent en secret, et le choc des cultures se révèle parfois violent. Dans ce roman portant le titre de l'oeuvre inachevée de E.M. Forster (Arctic summer, jamais publié en France), Damon Galgut rend hommage à l'une de ses influences majeures, et fait revivre superbement le cheminement intime et créatif de l'un des plus grands écrivains britanniques.